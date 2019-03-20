شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 5 أبريل المقبل موعدا لامتحانات الحكام الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة الحكام باتحاد الكرة يوم 5 أبريل المقبل موعدا لامتحانات دفعة جديدة من الحكام الجدد حسب الشروط المحددة.

كما تقام فى نفس الموعد امتحانات الترقى من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن الدرجة الثانية إلى الأولى دفعة 2017 من الحكام العاملين.

وسيتم السماح للحكام الذين لم يوفقوا فى الامتحانات، الجدد فقط، التى أقيمت خلال شهر فبراير الماضى من إعادة الدخول فى الاختبار فى نفس اليوم.