شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوضح سبب غياب محمد الشناوى عن المران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، سبب غياب محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر عن المران الجماعى اليوم الأربعاء. وقال سليمان فى تصريحات صحفية "محمد الشناوى خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم اليوم، فى إطار برنانج تأهيلى وضع له للتعافى تماما من الإصابة". Advertisements وأضاف "الحارس سيستمر فى أداء التدريبات التأهيلية بالجيم على مدار يومين أو ثلاثة، ولن يشارك فى التمرين مجددا إلا بعد التعافى بنسبة 100% من الالتواء فى الأنكل". واستطرد طارق سليمان "الحارس شارك فى مباراة شبيبة الساورة بناء على رغبته ولم يكن جاهزا".

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