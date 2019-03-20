شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ الزمالك والمقاولون فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الزمالك والمقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى خطف الثلاث نقاط من الذئاب من أجل مواصلة الصدارة قبل لقاء الأهلى المحدد له يوم 30 مارس الجارى، وسط طموح المقاولون فى تحقيق أى نتيجة إيجابية على الفارس الأبيض.

آخر ظهور للزمالك فى الدورى أمام طلائع الجيش

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ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ "الزمالك والمقاولون" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: