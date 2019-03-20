- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ الزمالك والمقاولون فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الزمالك والمقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.
ويسعى الفريق الأبيض إلى خطف الثلاث نقاط من الذئاب من أجل مواصلة الصدارة قبل لقاء الأهلى المحدد له يوم 30 مارس الجارى، وسط طموح المقاولون فى تحقيق أى نتيجة إيجابية على الفارس الأبيض.
آخر ظهور للزمالك فى الدورى أمام طلائع الجيش
ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ "الزمالك والمقاولون" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:
الزمالك و المقاولون
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ الزمالك والمقاولون فى الدورى الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.