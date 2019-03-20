شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات ترفيهية للاعبى المنتخب فى فندق الإقامة ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو المنتخب الوطنى تدريبات اللياقة البدنية بإحدى القاعات داخل مقر الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور جميع أفراد الجهاز الفنى بقيادة خافير أجيرى. وحرص مخطط الأحمال بجهاز المنتخب أن يكون جزءا من التدريبات يحمل الطابع الترفيهى حتى ينشط اللاعبون بعد كل وحدة تدريبية. ويستعد المنتخب للسفر غدا إلى النيجر لخوض مباراة الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا 2019.

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