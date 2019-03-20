شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شئون اللاعبين بالطلائع يسبق الفريق للإسماعيلية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش مبكراً للإسماعيلية للإشراف على تسكين اللاعبين فى الفندق، فى ظل غياب يسرى عرفان المدير الادارى للفريق بسبب وفاة حماته.

ويسافر، اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل، لمدينة الإسماعيلية فى التاسعة والنصف صباح اليوم للدخول فى معسكر مغلق حتى الأحد المقبل بحثًا عن العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى ومن المقرر أن يلعب مباراتين وديتين هناك حيث يلاقى منتخب أوغندا اليوم ثم يلاقى الإسماعيلى فى ختام المعسكر .

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ويحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 26 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة حرس الحدود فى الأول من أبريل المقبل بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ولم يحقق الطلائع أى فوز فى مبارياته الثمانية الأخيرة منذ الفوز على النجوم 2-1، يوم 23 ديسمبر الماضى، حيث تعادل 4 مرات وخسر 4 لقاءات كان آخرها التعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى.