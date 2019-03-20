شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البيلى يفوز بأولى مبارياته ببطولة عمان الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز محمد البيلى لاعب منتخب تنس الطاولة بأولى مبارياته ببطولة عمان الدولية أمام لاعب كوريا بنتيجة 3 / 1 بمنافسات الفردى رجال. وتقام البطولة بمسقط وتستمر حتى 24 مارس الجارى، بمشاركة المنتخب المصرى بقائمة تضم كلا من أحمد على صالح، خالد عصر، محمد البيلى، محمد عادل شومان، وعلى مستوى السيدات تشارك دينا مشرف، فرح عبد العزيز، ريم العراقى، ومريم الهضيبى، ويرأس البعثة خالد الحنفى عضو مجلس إدارة الاتحاد. يذكر أن بطولة الجمهورية تنطلق غدا بمحافظة بنى سويف.

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