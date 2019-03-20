شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتينج يكرم نور الشربينى بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى سبورتنج برئاسة الدكتور أحمد وردة إقامة حفل تكريم لنور الشربينى لاعبة النادى وبطلة العالم للاسكواش، والمصنفة الثانية عالميا، وذلك فى السابعة مساء السبت المقبل.

يأتى تكريم سبورتينج للبطلة المصرية بعد حصولها على المركز الأول ببطولة العالم للسيدات، التى أقيمت بشيكاغو خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس.

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ويعد ذلك المركز هو الإنجاز الثالث الذى حققته نور فى تاريخها، بعد أن حملت لقب البطولة العالمية فى ثلاث نسخ أعوام 2016 و2017، وأخيرا 2019.

كانت نور الشربينى قد انتزعت لقب البطولة عقب تغلبها على منافستها نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا فى المباراة النهائية للبطولة.

يذكر أن نور الشربينى كانت قد حصدت لقب بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى تصنف بفئة بطولات البلاتينيوم فى يناير الماضى بعد تغلبها على المصرية رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا.