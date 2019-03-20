شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسام باولو يحتفل بعيد الأم مع ست الحبايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حسام باولو مهاجم الداخلية بعيد الأم، عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، بنشر صورته ووالدته مع تورتة.

وعلق باولو على الصورة "كل سنة وأنت طيبة يا أحلى أم فى الدنيا.. كل سنة وأنت طيبة يا أحن أم فى الدنيا.. ربنا يخليكى لينا يارب.. كل سنة وأنتى حبيبتى".

وحقق باولو لقب هداف الدورى موسمين ماضيين، أحدهما مع الداخلية "فريقه الحالى" وآخر مع سموحة، فى الوقت الذى فشل فى تحقيق اللقب الموسم الماضى عندما كان لاعبا فى صفوف الزمالك.







