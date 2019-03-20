شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام المقاولون فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس مواجهة مهمة أمام المقاولون العرب مساء الليلة فى إطار الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

الزمالك يلتقى المقاولون فى السابعة مساء

يلتقى فريق الزمالك نظيره المقاولون فى السابعة مساء على ملعب استاد بترو سبورت فى التجمع الخامس.

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الزمالك يسعى لمواصلة الصدارة

يسعى فريق الزمالك فى هذه المواجهة إلى خطف الثلاث نقاط من أجل مواصلة صدارة الدورى الممتاز قبل مواجهة الأهلى المحدد لها يوم 30 مارس الجارى ضمن مؤجلات الدور الأول.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون

ومن المتوقع أن يجرى جروس تغييرًا فى تشكيل الفريق بعودة محمود كهربا للتشكيلة الأساسية، بعدما أشركه كبديل فى آخر مباراتين للفريق فى الكونفدرالية أمام جورماهيا ونصر حسين داى، وجهزه بأفضل صورة من أجل عودته للتشكيلة الأساسية، إلا أن جروس حتى الآن لم يستقر حول هذا التغيير سواء بالدفع بكهربا أو مواصلة الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء واستغلاله كورقة رابحة، على أن يكون التشكيل المتوقع للقاء يضم كلا من محمود جنش فى حراسة المرمى، وحمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، أما خط الوسط فيضم طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما ومحمود كهربا، بينما يأتى فى الهجوم عمر السعيد.

موقف الفريقين فى الدورى

يدخل الزمالك اللقاء متصدرا جدول الدورى برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، فاز فى 16 وتعادل فى 4 وخسر لقاء واحد فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدفًا، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة، حقق الفوز فى 10، وتعادل فى 4، وخسر 10، وأحرز لاعبوه 31 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدفًا.