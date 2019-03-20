شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يعتمد ودية منتخب مصر أمام نيجيريا ضمن الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اعتمد مباراة الفراعنة الودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس الجارى، ضمن الأجندة الدولية.

وتقام ودية مصر ونيجيريا عقب مباراة الفراعنة أمام النيجر فى تصفيات أمم أفريقيا بـ72 ساعة، وهو ما يتفق مع لوائح الكاف الذى وافق على اعتماد المباراة.

يذكر أن منتخب مصر سيتوجه إلى النيجر غدا بطائرة خاصة، وتضم البعثة 24 لاعبا بعد استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج.