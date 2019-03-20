بث مباشر سحب قرعة الكونفدرالية الأفريقية CAF 2019 | يلا شوت نتيجة قرعه الكونفدراليه في أفريقيا...

نتابع معكم كل جديد حول سحب قرعة الكونفدرالية الأفريقية 2019 مباراة الزمالك المقبلة، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الهامة، تابع الآن المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل متابعة المزيد، ونتابع بث مباشر يلا شوت قرعة كاس الكونفدرالية الأفريقية بدون تشفير، ونتابع توقيت القرعة، تابع الآن كل جديد.

سحب قرعة الكونفدرالية الأفريقية

في أحد فنادق القاهرة يتم سحب القرعة اليوم، الزمالك هو ممثل مصر الوحيد بعد أن تم إقصاء المصري البورسعيدي مبكرًا من البطولة، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد.

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يتم بث القرعة لايف على القناة التي نقوم بذكرها في السطور المقبلة الزمالك هو ممثل مصر الوحيد في البطولة الآن.

الفرق المتأهلة لدور الثمانية

نهضة بركان من المغرب

حسنية أغادير المغرب

الصفاقسي التونسي

النجم الساحلي التونسي

الهلال السوداني

نكانا الزامبي

الزمالك المصري

جورماهيا الكيني

الزمالك من المنتظر أن يلعب مع حسنية أغادير أو النجم أو نكانا الزامبي، ووفقًا لقوانين كاف الزمالك لن يلعب مع جورماهيا الصاعد معه في نفس مجموعته

قرعة الكونفدرالية

الكونفدرالية الأفريقية

الدور ربع النهائي دور الثمانية

يتم سحب القرعة في القاهرة

توقيت القرعة الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية

على قناة أون سبورت الرياضية

نتابع معكم نتائج القرعة لايف.