نتيجة قرعة الكونفدرالية اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 CAF | سحب قرعه الكونفدراليه الأفريقية متابعة...

نتابع معكم نتيجة قرعة الكونفدرالية 2019، متابعة عامة حول نتيجة سحب قرعة الكونفدرالية اليوم الأربعاء 20 مارس، ونرصد لكم الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، دور الثمانية، ونتابع معكم كل جديد عبر التقارير الهامة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونتابع العديد من التقارير الهامة.

نتيجة قرعة الكونفدرالية

في أحد فنادق القاهرة يتم سحب القرعة اليوم في مصر، وذلك بعد أن تأهل لدور الثمانية الزمالك المصري بالإضافة للعديد من الفرق نقوم بذكرها في السطور المقبلة، ونتابع معكم نتائج سحب القرعة، والمواجهات المباشرة لكافة الفرق، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات الهامة.

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تابع الآن القرعة اليوم على قناة أون سبورت إتش دي.

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الزمالك هو ممثل مصر الوحيد الآن بالبطولة، بعد أن تم إقصاء المصري البورسعيدي في الدور 32 بشكل مبكر، ونتابع معكم الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

الفرق المتأهلة لدور الثمانية

نهضة بركان المغرب حسنية أغادير المغرب الصفاقسي التونسي النجم الساحلي تونس الهلال السوداني نكانا الزامبي الزمالك المصري جورماهيا الكيني

متابعة نتيجة قرعة الكونفدرالية

نتيجة قرعة الكونفدرالية

دور الثمانية الربع نهائي

التوقيت الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية

يتم بث القرعة على قناة أون سبورت إتش دي

القرعة يتم سحبها في مصر.

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، ونرصد لكم كل جديد عبر التقارير الهامة.