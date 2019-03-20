منافس الأهلي المحتمل.. حوريا يقيل باتريس نوفو ويتعاقد مع مدرب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن نادي حوريا كوناكري الغيني عن تعاقده مع ديديه جوميز دا روسا من أجل تولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بالدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لما جاء عبر موقع غانا سوكر نت، فإن حوريا أعلن عن تعاقده مع دا روسا ليكون خلفًا للفرنسي باتريس نوفو الذي تمت إقالته من منصبه خلال الساعات الماضية.

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وأعلن حوريا عن إقالة نوفو من منصبه أمس الثلاثاء، قبل ساعات قليلة من إقامة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، والتي تقام اليوم الأربعاء في القاهرة.

وسبق لدا روسا أن تولي تدريب عدة فرق أفريقية، من بينهم رايون سبورت الرواندي، القطن الكاميروني، والنادي الرياضي القسنطيني وشبيبة سكيكدا الجزائريان.

ويعد حوريا من المنافسين المحتملين للأهلي في دور الثمانية من دوري الأبطال، حيث سيلتقي الأهلي معه أو الرياضي القسنطيني وكذلك صنداونز الجنوب أفريقي.