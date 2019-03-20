محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن نادي حوريا كوناكري الغيني عن تعاقده مع ديديه جوميز دا روسا من أجل تولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بالدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.
ووفقًا لما جاء عبر موقع غانا سوكر نت، فإن حوريا أعلن عن تعاقده مع دا روسا ليكون خلفًا للفرنسي باتريس نوفو الذي تمت إقالته من منصبه خلال الساعات الماضية.
وأعلن حوريا عن إقالة نوفو من منصبه أمس الثلاثاء، قبل ساعات قليلة من إقامة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، والتي تقام اليوم الأربعاء في القاهرة.
وسبق لدا روسا أن تولي تدريب عدة فرق أفريقية، من بينهم رايون سبورت الرواندي، القطن الكاميروني، والنادي الرياضي القسنطيني وشبيبة سكيكدا الجزائريان.
ويعد حوريا من المنافسين المحتملين للأهلي في دور الثمانية من دوري الأبطال، حيث سيلتقي الأهلي معه أو الرياضي القسنطيني وكذلك صنداونز الجنوب أفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر منافس الأهلي المحتمل.. حوريا يقيل باتريس نوفو ويتعاقد مع مدرب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.