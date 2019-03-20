مدرب الأهلي لمصراوي: الشناوي يستكمل علاجه بعدما لعب مصابًا ضد الساورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، أن محمد الشناوي يستكمل حاليًا برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعدما شارك في لقاء شبيبة الساورة الجزائري.

وأشار سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الشناوي سيخوض تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب البدنية بالأهلي لمدة ثلاثة أيام مقبلة.

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وقال مدرب حراس الأهلي: "الشناوي خاض تدريبات تأهيلية اليوم ويستمر ذلك خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لاستكمال فترة علاجه من الإصابة في الكاحل".

واختتم: "الشناوي خاض مباراة الساورة ولم يكن جاهزًا بنسبة 100%، ولذلك يستكمل حاليًا برنامجه العلاجي استعدادًا للمباريات المقبلة".

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على شبيبة الساورة الجزائري، بينما يستعد حاليًا لملاقاة الزمالك يوم 30 مارس الجاري بالدوري.