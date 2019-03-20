تقرير.. تجربة ماني ودعم ورسالة.. صلاح في تحدي 630 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

"صلاح فقط غير موفق في الفترة الحالية، عليه أن ينظر لزميله ساديو ماني وهو الاجتهاد في عمله وسيعود كل شيء إليه" تلك كانت آخر التصريحات التي أدلى بها يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حول الفترة التي يعيشها نجم الريدز والمنتخب المصري محمد صلاح في ظل غيابه عن التهديف خلال الفترة الأخيرة.

غياب عن التهديف في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي بجانب مباراتي بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا كان بالشيء الجديد على جماهير ومتابعي ليفربول حول التراجع التهديفي الذي يمر به "مو"، لكن لا يزال أمام الملك فرصة للرد خاصة أن ليفربول أمامه سبع مباريات أخيرة في الدوري بجانب مباراتي دوري أبطال أوروبا.

صلاح والذي نال العديد من الإشادات منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول أصبح الآن في اختبار صعب من أجل العودة مجددًا خاصة أن فريقه ينافس على لقب الدوري الإنجليزي وبالتأكيد كلوب يريد استخدام كل أسلحته من أجل الحصول على اللقب الغائب منذ 29 عامًا.

تجربة مماثلة

في نوفمبر الماضي وتحديدًا عقب مباراة السنغال وغينيا الاستوائية في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، سقط ساديو ماني نجم ليفربول ولاعب أسود التيرانجا باكيًا دون أي أسباب معلنة.

شقيق ماني أعلن بعدها وتحديدًا عبر صفحته الشخصية "إنستجرام" أن انتقاد الجماهير السنغالية نحو المستوى الذي يقدمه نجم ليفربول كان من بين الأسباب لبكائه.

ما تعرض له ماني قد يكون نتيجة ضغوطات عديدة تعرض لها السنغال فخلالها كان يمر صاحب الـ26 عامًا بوضع سيئ مع ليفربول والسبب غيابه عن التهديف مع الريدز.

ماني والذي يعيش أفضل فتراته مع ليفربول حاليًا عاني في النصف الأول من الموسم حيث تشير الأرقام إلى أن السنغالي لم يسجل سوى تسعة أهداف خلال 25 مباراة (19 مباراة في الدوري + 6 مباريات في دوري الأبطال).

ورغم سوء الحظ الذي تعرض له ماني إلا أنه تمكن من استعادة الثقة مجددًا بعدما سجل 10 أهداف منذ بداية الدور الثاني بجانب قيادته لفريقه في الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفين في شباك بايرن ميونيخ.

دعم كلوب المستمر

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بداية دعم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تجاه نجمه كانت عقب مباراة مانشستر يونايتد حيث قال بعدها :"لا أعلم لماذا لم يلعب صلاح جيدًا، ولكن لست هنا لأكون مخيب الآمال، أنا هنا لكي أساعد اللاعبين ليظهروا أفضل ما لديهم".

وعقب مباراة اليونايتد خاض صلاح مع ليفربول مواجهة واتفورد في لقاء انتهى لصالح الريدز (5-0) إلا أن النجم المصري غاب عن التسجيل مجددًا.

كلوب عقّب على غياب صلاح، قائلاً :"رغم فشل صلاح في التسجيل إلا أنه كان متوهجًا واستثنائيًا".

المدرب الألماني لم يقف عن دعم صلاح حيث وجه رسالة لنجم ليفربول عقب مباراة بيرنلي، قائلاً :"اليوم، بالنسبة لي محمد صلاح كان أفضل لاعب في الملعب، لكن لن تتمكن من رؤية ذلك في التقييم لأنه لم يسجل أهداف".

مسلسل دعم صلاح من جانب كلوب استمر مجددًا وتحديدًا عقب مباراة فولهام الأخيرة، قائلاً :"هذه هي حياتنا كبشر، حينما تحصل خيبة أمل لمحمد صلاح فيجب أن نقف معه، كل مهاجم من الممكن أن يجد نفسه في وضعية تحرمه من تسجيل الأهداف".

وأكمل: "سنحصل على راحة وهو ما يحتاجه محمد صلاح وكذلك بقية اللاعبين، المهم هو أن كل اللاعبين يقدمون ما لديهم في الملعب وما نطلبه منهم".

واختتم: "الأهم بالنسبة لي هو أن محمد صلاح يقدم المطلوب منه بشكل جيد خلال المباريات، حتى وإن توقف عن التسجيل أحيانًا".

"جميع الأندية تريده"

في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، وجه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وقائد الفريق في مباراة فولهام الأخيرة، رسالة دعم لصلاح، قائلاً :"محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي".

وأكمل: "الجماهير بإمكانها أن تقول ما تريد، ولكن كل أندية الدوري الإنجليزي بالتأكيد تتمنى تواجده معها، ولكنه معنا وأعتقد أنه يؤدي بشكل رائع".

وأتم: "الأهداف ستأتي له، نحن نبلغه دائمًا بذلك، فقط عليه الاستمرار في العمل وكل شيء سيكون على ما يرام، إنه مستمر في تسجيل العديد من الأهداف لنا".