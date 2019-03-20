منتخب مصر يواصل تدريباته في معسكر برج العرب

واصل لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبات اللياقة البدنية بأحد القاعات داخلمقر الإقامة ببرج العرب وبحضور جميع أفراد الجهاز
الفني.
وحرص مخطط الأحمال أن يكون جزء من التدريبات يحمل الطابع الترفيهي حتى ينشط اللاعبون بعد كل وحدة تدريبية.
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