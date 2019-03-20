التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب اليوم في الدوري

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز

لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يخوض فريق الزمالك تحت قيادة المدير الفني كريستيان جروس مباراة اليوم أمام المقاولون العرب بالتشكيل الأتي:

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون..

حراسة المرمى: محمود جنش

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الدفاع: محمود حمدي الونش ، محمود علاء ، حمدي نقاز ، عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، محمود كهربا ، يوسف أوباما ، أحمد سيد زيزو

الهجوم: عمر السعيد