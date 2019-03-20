محمد بن سلمان يتكفل بسداد الالتزامات المالية على ناديي أبها وضمك السعوديين

قال أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تكفل بتسديد الالتزامات المالية لنادي ضمك وأبها لتصدرهما معاً دوري سمو ولي العهد للدرجة الأولى"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
ووجه أمير المنطقة، خلال اجتماع، أمانة عسير، بتهيئة ملعب نادي جرش بطل دوري شهداء الوطن، والذي جاء ضمن فعاليات صدر الكرامة بمحافظة محايل عسير تقديرًا لشهداء الوطن وذويهم.
وبيّن أن رئيس هيئة الرياضة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز
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