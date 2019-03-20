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محمد بن سلمان يتكفل بسداد الالتزامات المالية على ناديي أبها وضمك السعوديين

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قال أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، إن ولي العهد الأمير  تكفل بتسديد الالتزامات المالية لنادي ضمك وأبها لتصدرهما معاً دوري سمو ولي العهد للدرجة الأولى"، وفقا لصحيفة "سبق" .

ووجه أمير المنطقة، خلال اجتماع، أمانة عسير، بتهيئة ملعب نادي جرش بطل دوري شهداء الوطن، والذي جاء ضمن فعاليات صدر الكرامة بمحافظة محايل عسير تقديرًا لشهداء الوطن وذويهم.

وبيّن أن رئيس هيئة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز

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بن تركي الفيصل، وجّه بتحديث مدينة الأمير سلطان خلال ٦٠ يومًا، واستكمال مباني نادي أبها الرياضي، وسيتم الانتهاء منها خلال 8 أشهر، مؤكدا أن أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها، استعدت لإتاحة المرافق والملاعب البلدية لتمارين أندية المنطقة حسب الجداول الزمنية التي يتم الاتفاق عليها.

 

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