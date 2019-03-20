أكدت تونس والأردن المشاركة فى بطولة مصر المفتوحة لناشئي وناشئات الجولف التى تقام خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجارى بملاعب نادى جولف اليجريا بالتزامن مع البطولة العربية لرواد الجولف التى ستقام بملاعب نادى القطامية ديونز. وينتظر أن يبلغ عدد الناشئين والناشئات المشاركين إلى 70 لاعبا ولاعبة فى مختلف المراحل السنية. وتشهد البطولة منافسات للمراحل السنية 9 و 11 و 13 و15 و18 عاما للناشئين والناشئات والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام. وتأتي البطولة ضمن برنامج إعداد لاعبى مصر استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية للناشئين التى ستقام فى مصر سبتمبر المقبل وتجرى خلالها ولأول مرة منافسات لمرحلة 13عاما والتى استحدثها الاتحاد العربى بناء على توصية من عضو المكتب التنفيذى للاتحاد العربى ونائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير من أجل تحقيق مزيد من نشر اللعبة فى الوطن العربى. وكان اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين قد حرص على فتح باب المشاركة فى بطولة مصر المفتوحة للناشئين منذ أكثر من موسم بهدف دعم السياحة الرياضية وتوفير فرص احتكاك للاعبينا مع مدارس مختلفة فى رياضة الجولف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر وتونس والأردن في البطولة المفتوحة لناشئي الجولف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.