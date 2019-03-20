قام محمد ناجي جدو لاعب فريق الجونة والأهلي السابق، بزيارة مركز الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالغردقة وطالب بالرعاية والاهتمام لهم لكي يخلق منهم أبطال. ونشر جدو بعض الصور على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر معلقًا :"زيارة الى جمعية الامل لذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة وسام ونادر نماذج ناجحة تعرفت عليهم مفيش حاجة قدرت توقفهم عن النجاح ف نادر الآن مدرس و وسام بطله كاراتيههم فقط محتاجين الحب و الاهتمام و الرعاية و هنشوف أبطال كتير منهم". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. جدو يدعم أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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