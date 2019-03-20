تدريبات بدنية مكثفة لفتحي ونجيب في مران الأهلي

قاد حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية مكثفة لثنائي الفريق أحمد فتحي، ومحمد نجيب على هامش مران الفريق صباح، اليوم

الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

أدى فتحى ونجيب تدريبات بدنية في إطار الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين، حيث عاد الثنائي من الإصابة مؤخرا.

وكان فتحي يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية، في حين كان نجيب ينهي برنامجه التأهيلي بعد إجرائه جراحة غضروف الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها 30 مارس الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.