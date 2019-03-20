المنتخب يفتح المران للإعلاميين اليوم

أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير اجيري، وافق على حضور الصحفيين والمصورين في مران الفراعنة اليوم. على حضور الصحفيين والمصورين في مران الفراعنة اليوم. قال لهيطة إنه سيتم السماح للإعلاميين بحضور التدريب لمدة ربع الساعة، مشيرا الى أن المران سينطلق في السادسة والنصف مساء اليوم بالملعب الفرعي لبرج العرب.

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