سموحة يوافق على إعارة حماصة للأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة موافقته على إعارة نجم الفريق الأول لكرة اليد أبو الفتوح أحمد للنادي الأهلي للمشاركة معه في مباراة كأس السوبر الأفريقي والتي ستجمعه معالزمالك في المغرب خلال أبريل المقبل.
وقال نادي سموحة إن موافقته على إعارة حماصة للأهلي تأتي في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع الناديين الكبيرين في كل المجالات.
يذكر أن أبو الفتوح أحمد ( حماصة ) سبق وشارك مع الأهلي في عدة بطولات أفريقية من قبل .
المعروف أن سموحة سيشارك في بطولة كأس المئوية الإفريقية بالمغرب والتي ستقام عقب مباراة السوبر الأفريقي ممثلا لمصر بصفته حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي إلى جانب فريق الأهلي .
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