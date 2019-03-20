هشام محمد يشارك في التدريبات البدنية بمران الأهلي اليوم

شارك هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق البدنية كاملة اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. ويعاني اللاعب من الإصابة بالتهاب في أوتار السمانة والخلفية حرمه من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية مؤخرًا. المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية مؤخرًا. وأنهى اللاعب تدريباته البدنية مع الفريق قبل أن يستكمل تدريباته في الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب فى إطار البرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة حيث تبدأ مشاركته تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القادمة. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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