ودية للمصري أمام أبي صقل استعدادًا للمقاولون العرب

يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، في الثالثة عصر غد الخميس، بنظيره فريق أبي صقل أحد أندية محافظة شمال سيناء، والذي يلعب ضمن أندية الدوري الممتاز ب بمجموعة القاهرة

والقناة.

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمواجهته بالجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب والمقرر إقامتها في

الرابعة عصر الجمعة الموافق التاسع والعشرين من مارس الجاري على ستاد الجيش بالسويس.

هذا ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى أمام نظيره بتروجيت وذلك في تمام الثالثة عصر السبت المقبل على الاستاد أيضاً في إطار الاستعداد لمواجهة ذئاب الجبل.