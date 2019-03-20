رياضة | دمنهور يواجه الحمام في مباراة الفرصة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يواجه الحمام في مباراة الفرصة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي العاب دمنهور غدا الخميس فريق نادي الحمام في إطار مباريات الجولة 23 للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.

ويسعي فريق دمنهور للفوز بالمباراة للأستمرار في المنافسة علي الصعود لدوري الأضواء والشهرة بعد تعثرة في الجولة الأخيرة بالهزيمة أمام طنطا بهدف نظيف جعلتة يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن طنطا المتصدر جمعهم من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 مباريات ونال الهزيمة في 6 مباريات أحرز لاعبوه 27 هدف ومني مرماه ب 21 هدف ويتصدر المحترف كارفالا قائمة الهدافين في الفريق وقائمة هدافي المجموعة برصيد 11 هدف.

بينما يسعي فريق الحمام للعودة من البحيرة بنتيجة إيجابية بعد خسارتة الأخيرة علي أرضة ووسط جماهيرة من الأوليمبي بهدفيين نظيفين أوقفت رصيدة عند النقطة 26 وأدخلتة في ورطة بأقتراب منافسية علي البقاء منة حيث تساوي فاركو معه في الرصيد ويتفوق علي كفر الشيخ بفارق نقطة وحيدة.

وخلال مشوارة بال22 جولة الماضية حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 8 مباريات ونال الخسارة في 8 مباريات أحرز لاعبوة 25 هدف ودخل مرماهم 28 هدف ويتصدر قائمة هدافي الفريق محمد شعبان برصيد 8 أهداف.