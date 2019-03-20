رياضة | المنتخب الأوليمبي يحتفل بعيد ميلاد مهاب ياسر وبيكهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يحتفل بعيد ميلاد مهاب ياسر وبيكهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب وباقي اللاعبين، على الاحتفال بعيد ميلاد مهاب ياسر لاعب فريق النجوم، وأحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة، خلال معسكر الفراعنة الشباب الذي يقام حاليًا في إسبانيا.

ويخوض المنتخب الأوليمبي، معسكرًا مغلقًا بإسبانيا، يتخلله مباراتين وديتين أمام أمريكا يوم 22 مارس وهولندا 26 من الشهر ذاته.

ويستعد الفراعنة الصغار لخوض نهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام بمصر خلال نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

الزمالك يلعب بورقة شمال إفريقيا لإعادة "كاسونجو"

حسم نادي الزمالك موقف الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق المعار لصفوف الوحدة السعودي من العودة إلى الفريق في الموسم الجديد.

ووضع نادي الزمالك شرطًا وحيدًا للموافقة على عودة كاسونجو وهو قيد لاعبي شمال إفريقيا كمحليين في قائمة الأندية بما يسمح بقيد الرباعي فرجاني ساسي وحمدي النقاز وخالد بوطيب وحميد أحداد كمصريين.

واستقر الزمالك على بقاء كاسونجو خارج النادي وعدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد حال عدم اعتبار لاعبي شمال إفريقيا كمحليين

الكشف عن قيمة مكافآت الزمالك الخيالية للفوز على الأهلي

رصد مسئولو نادي الزمالك مكافأت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم حال الفوز على الأهلي يوم 30 مارس الجاري ببطولة الدوريا المصري.

وجاءت المكافآت كالتالي: 500 دولار لكل لاعب بالفريق من أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، و200 ألف جنيه من رئيس نادي الزمالك بالإضافة إلى 100 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال.

ويسعى مسئولو الزمالك لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم لتحقيق الفوز على الأهلي يوم 30 مارس الجاري والبقاء في صدارة الترتيب بجدول بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان رئيس الزمالك قد اجتمع مع اللاعبين في الساعات الماضية وأبلغهم بضرورة تحقيق الفوز على الأهلي والتعامل مع المباراة وكأنها ثأر لهم ولا بديل عن النقاط الثلاث.

كيف يستعد مارتن لاسارتي لمباراة القمة أمام الزمالك

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي في دراسة الزمالك؛ استعدادًا لمواجهته يوم 30 مارس الحالي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويحصل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والإفريقية؛ من أجل دراسته ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة صباح الأربعاء المقبل، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري أمس بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه