رياضة | صدام ناري بين بيريز وزيدان في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام ناري بين بيريز وزيدان في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني في صدام مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بسبب الصفقات الصيفية القادمة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لعدم ثقته في مستوي بنزيمة.

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واضاف الموقع، أن رغبة بيريز في التعاقد مع إيكاردي اصطدمت مع زيدان والذي لا يرغب في التعاقد مع مهاجم في سن متقدم بجانب رفضه فكرة رحيل بنزيمة عن الفريق.

وتابع الموقع، أن زيدان في حالة موافقته على التعاقد مع مهاجم جديد سيكون لاعب صغير في السن على غرار يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان إيكاردي رفض جميع العروض المقدمة من إنتر ميلان لتمديد عقده وهو سر تجميده مع الفريق وتجريده من شارة القيادة لصالح الحارس هاندانوفيتش.