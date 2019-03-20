رياضة | تطورات جديدة حول عودة فينسيوس من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول عودة فينسيوس من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الشاب في مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا ضد أياكس ويأمل في الظهور مرة أخرى في أوائل مايو المقبل.

ويواصل اللاعب البرازيلي الشاب اعتماده على العكازات لعدم دعم القدم بعد تشخيصه على الخدمات الطبية لنادي الميرينجو في 6 مارس بأنه تمزق في أربطة المفصل في الساق اليمنى.

كان التوقع الأولي أن يعود جونيور بعد حوالي شهرين، ولكن الان يتوقع أن يعود فينيسيوس في أوائل مايو.

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يعمل فينيسيوس يوميًا في فالديباس وفي منزله في الصباح يذهب إلى مدينة مدريد الرياضية، حيث يرافقه فريق من أخصائيي العلاج الطبيعي في ريال مدريد.

بعد ساعة ونصف الساعة أو ساعتين من التدريبات في ريال مدريد، ينظم البرازيلي أربع جلسات لمدة 30 دقيقة في المنزل.

فينيسيوس لديه في المنزل فريق على أحدث طراز قدمه له النادي من أجل العمل على شفائه.