رياضة | شقيقة جريزمان تصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيقة جريزمان تصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدتث مود جريزمان، أخت أنطوان جريزمان، عن مستقبل مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال الفترة المقلبة.

وتم ربط اللاعب الدولي الفرنسي بالانتقال إلى فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن جانهبا قالت شقيقة اللاعب: سنرى جميعا بعضنا البعض للتقييم عندما نعود، أنطوان سيكون لديه منظور ضروري، إذا كان هناك نادي نتواصل معه في هذه اللحظة ، فهو أتلتيكو مدريد وليس ناديًا آخر.

Advertisements

من جهتي، أسافر إلى الجانب الآخر من العالم ، ويمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يوجد شيء يحدث الآن، من المرهق أن تقرأ كل يوم أشياء جديدة حول ما يفكر به أخي حول هذا الشخص والشخص الذي يقول انه يعرف ماذا.

وواصلت: يشعر أنطوان بخيبة أمل بسبب الإقصاء في دوري الأبطال، لأن أحد أهدافه في أتلتيكو كان الفوز بكأس أوروبا في ملعبه.

وحذرت مود من أن الأشخاص الوحيدين الذين تولوا الاهتمام بمصالح أخي لمدة عامين هم أبي، آلان ، أنا ومحامي سيفان كاريان.

في سبتمبر 2018 ، بعد تراجعه وتجديده أخيرًا من قبل أتلتيكو حتى عام 2023 ، اعترف جريزمان لمجلة ليكيب بأنه من الصعب أن يقول لا لبرشلونة ، لكنه اختار أخيرًا البقاء في الروخي لأنهم في أتلتيكو فعلوا كل شيء ما الذي يجعلني أشعر أنني بحالة جيدة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتجنيد لاعبين مهمين وتشكيل فريق رائع .