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رياضة | برشلونة يقدم عرضه الأول لضم دي ليخت

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يقدم عرضه الأول لضم دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة سبورت الإسبانية ، مفاجأة سارة ، لعشاق الفريق الكتالوني ، عن إمكانية ضم مدافع أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت.

وكان برشلونة قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس ، ولكن سيصل اللاعب الشاب إلى الكامب نو بداية من 1 يوليو 2019 المقبل.

وعنونت صحيفة سبورت الإسبانية غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الأربعاء: برشلونة يعرض 60 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز لضم دي ليخت.


وأكدت سبورت أن برشلونة قدّم عرضه الأول لأياكس لضم قائده ومدافعه الشاب دي ليخت وهو صديق مقرب لفرينكي دي يونج، ووصل العرض إلى 60 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.


وأوضحت أن يوفنتوس مُصمّم على قلب الدفاع الهولندي لكن برشلونة مقتنع بأنه سيوقع للنادي بنفس شروط عقد زميله فرينكي دي يونج.

وتؤكد إدارة البلوجرانا أن التعاقد مع مدافع اياكس هو توقيعاً استراتيجياً، وبارتوميو سوف يبذل كل جهد من أجل وصول دي ليخت إلى كامب نو هذا الصيف، ليخلف جيرارد بيكيه مستقبلًا.


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