رياضة | برشلونة يقدم عرضه الأول لضم دي ليخت

فجرت صحيفة سبورت الإسبانية ، مفاجأة سارة ، لعشاق الفريق الكتالوني ، عن إمكانية ضم مدافع أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت.

وكان برشلونة قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس ، ولكن سيصل اللاعب الشاب إلى الكامب نو بداية من 1 يوليو 2019 المقبل.

وعنونت صحيفة سبورت الإسبانية غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الأربعاء: برشلونة يعرض 60 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز لضم دي ليخت.