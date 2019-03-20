رياضة | برشلونة يقدم عرضه الأول لضم دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقدم عرضه الأول لضم دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان برشلونة قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس ، ولكن سيصل اللاعب الشاب إلى الكامب نو بداية من 1 يوليو 2019 المقبل.
وعنونت صحيفة سبورت الإسبانية غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الأربعاء: برشلونة يعرض 60 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز لضم دي ليخت.
وأكدت سبورت أن برشلونة قدّم عرضه الأول لأياكس لضم قائده ومدافعه الشاب دي ليخت وهو صديق مقرب لفرينكي دي يونج، ووصل العرض إلى 60 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.
وأوضحت أن يوفنتوس مُصمّم على قلب الدفاع الهولندي لكن برشلونة مقتنع بأنه سيوقع للنادي بنفس شروط عقد زميله فرينكي دي يونج.
وتؤكد إدارة البلوجرانا أن التعاقد مع مدافع اياكس هو توقيعاً استراتيجياً، وبارتوميو سوف يبذل كل جهد من أجل وصول دي ليخت إلى كامب نو هذا الصيف، ليخلف جيرارد بيكيه مستقبلًا.