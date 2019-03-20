رياضة | درويش: الانتهاء من تطوير استاد القاهرة 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر درويش: الانتهاء من تطوير استاد القاهرة 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة أن تطوير الملعب استعداداً لبطولة الأمم الإفريقية يشمل جميع الاتحاهات من مدخل الاستاد من اتجاه شارع الفنجري.

وأوضح درويش أنه يتم تطوير البوابات الرئيسية وواجهة الاستاد والمقصورة الأمامية والرئيسية وجميع المقاعد وشاشات النتائج وأرضية الملعب و المضمار بالإضافة إلى غرف خلع الملابس.

وأشار رئيس هيئة استاد القاهرة أن محافظة القاهرة تعمل على تطوير جميع المداخل والشوارع المحيطة باستاد القاهرة، مؤكداً أن محافظ القاهرة ونائبه متواجدين بصفة مستمرة .

و قال درويش إنه سيتم الانتهاء من مرحلة التطوير في نهاية إبريل المقبل بنسبة ٩٨٪؜ و الانتهاء كلياً يوم ١٥ مايو المقبل، مشيراً أن بعد الانتهاء من غرز العشب الهجين و زراعة النجيل الشتوي تم زراعة النجيل الصيفي.

هشام محمد يشارك في تدريب الأهلي وبرنامج مكثف لفتحي ونجيب

شارك هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق البدنية كاملة اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني هشام محمد من الإصابة بالتهاب في أوتار السمانة والخلفية حرمه من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية مؤخرًا.

وأنهى هشام تدريباته البدنية مع الفريق قبل أن يستكمل تدريباته في الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب فى إطار البرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة حيث تبدأ مشاركته تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القادمة.

وقاد حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية مكثفة لثنائي الفريق أحمد فتحي ومحمد نجيب علي هامش تدريب اليوم.

وأدى فتحى وتجيب تدريبات بدنية في إطار الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبان حيث عاد الثنائي من الإصابة مؤخرا.

وكان فتحي يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية في حين كان نجيب ينهي برنامجه التأهيلي بعد إجرائه جراحة غضروف الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ضربة لدفاع الأهلي قبل القمة

اكتفى أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب تدريبات المشي حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وغادر أيمن أشرف مباراة شبيبة الساورة الجزائري السبت الماضي في الشوط الثاني بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الظهر بين شوطي المباراة.

واستكمل أيمن أشرف تدريباته في الجيم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيم بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

إسلام محارب يعود لتدريب الأهلي

انتظم إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران فريقه الجماعي اليوم الأربعاء والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان إسلام محارب قد تغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، لشعوره بإجهاد عام.

وقاد أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية للاعبي الفريق.

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي علي تقسيم اللاعبين إلي مجموعتين إحداهما خلصت تدريبات خفيفة بالكرة في الملعب والآخري تواجدت في الجيم لخوض تدريبات بدنية وتأهيلية.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

برنامج وليد سليمان في الأهلي

واصل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض وليد سليمان تدريبات تأهيلية في الجيم قبل أن يبدأ في تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة في ركبته تلك التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري التي أقيمت في ولاية بشار بالجزائر ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسير لاعب الأهلي بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للمباريات.

تدريب الأهلي بدون أزارو وأجايي وفتحي

غاب الثنائي جونيور أجايي ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التدريب الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على استاد مختار التتش بالجزيرة.

ويصل الثنائي إلى القاهرة اليوم الأربعاء، عائدين من بلادهما بعد الإجازة القصيرة التي حصل عليها، حيث غادرا إلى نيجيريا والمغرب لقضاء الإجازة.

وواصل حمدي فتحي لاعب الأهلي أداء التدريبات التأهيلية للمعاناة من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة الفريق أمام بتروجت، حيث يغيب عن الفريق لمدة من 4 إلى 6 أسابيع.

ويؤدي فتحي برنامجا تأهيليا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، للتعافي من الإصابة التي لحقت به.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيم بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

مارتن لاسارتي يعالج أخطاء مدافع الأهلي قبل القمة

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي اليوم الأربعاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع سعد في بعض الأمور الفنية، بالإضافة إلى المرحلة المقبلة، وضرورة التركيز في المباريات التي سيخوضها الفريق بداية من مواجهة الزمالك.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيم بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

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حارس الأهلي يغيب عن التدريب قبل القمة

غاب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران فريقه الجماعي، والمقام حاليا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيم بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشناوي قد شارك في مباراة الأهلي الأخيرة أمام شبيبة الساورة الجزائري، رغم عدم تعافيه تماما من الإصابة بالتواء في الأنكل.

وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي والزمالك يترقبان 6 أندية في القرعة الإفريقية

يترقب ناديا الأهلي والزمالك قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية مساء اليوم بعد تأهل الفريقين من دور المجموعات.

ويواجه الاهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أندية شباب قسنطينة الجزائري وصن داونز الجنوب إفريقيا وحوريا كوناكري الغيني.

وينتظر نادي الزمالك في ربع نهائي الكونفيدرالية مواجهة حسنية أغادير المغربي أو النجم الساحلي التونسي أو نكانا الزامبي.

كيف يستعد مارتن لاسارتي لمباراة القمة أمام الزمالك

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي في دراسة الزمالك؛ استعدادًا لمواجهته يوم 30 مارس الحالي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويحصل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والإفريقية؛ من أجل دراسته ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة صباح الأربعاء المقبل، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري أمس بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه