رياضة | بايرن ميونيخ يخطط لخطف هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يخطط لخطف هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي بايرن ميونيخ دخل في صراع التعاقد مع نيكولاس بيبي مهاجم فريق ليل الفرنسي للظفر بخدماته في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة سبورت، أن بايرن ميونيخ يستعد لتقديم عرضاً رسمياً بقيمة 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع نيكولاس بيبي لتعزيز الصفوف.

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واضافت الصحيفة، أن رئيس نادي ليل جرارد لوبيز اشار إلى أن هناك الكثير من العروض المقدمة للاعب ولكن لم يتم التوصل لاي اتفاق رسمي حول رحيله.

دخول بايرن ميونيخ في صفقة التعاقد مع نيكولاس بيبي رفع حالة التأهب في برشلونة بعدما أدرج النادي الكتالوني اسمه في قائمة التعاقدات المحتملة بعدما عقد اتصالات مع وكيل اللاعب ورئيس النادي الفرنسي.