رياضة | الشباب الرياضة تهنئ أحمد توحيد بفضية كأس العالم للرماية وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب الرياضة تهنئ أحمد توحيد بفضية كأس العالم للرماية وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت وزارة الرياضة اللاعب احمد توحيد زاهر لحصوله على الميدالية الفضية فى بطولة كأس العالم للرماية المقامة بالمكسيك فى رماية الحفرة بمشاركة 50 دولة وتأهله لاولمبياد طوكيو 2020 .

وقد اشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهذا الانجاز الكبير حيث يعد اللاعب احمد توحيد اول من تأهل من الرماية فى بطولة العالم محققا رقما عالميا 124 من 125 طبق .