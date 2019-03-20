رياضة | فينيسيوس يصدم برشلونة ويكشف سر تفضيله لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس يصدم برشلونة ويكشف سر تفضيله لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فينيسيوس في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: مع 16 سنة ، نظرت الأندية الكبرى لي ، أول من أهتم بي كان برشلونة ثم ريال مدريد ، فكرت في الخيار الأفضل لذلك كنت مقتنعًا بمشروع ريال مدريد بسبب ثقته في الشباب.
وأكد: برشلونة دفع لي أكثر ، لكنني كنت مقتنعًا أكثر بمشروع ريال مدريد ، ساعدني لاعبون مثل كاسيميرو كثيرًا في اللعب هنا.
وعن حلمه ، قال فينيسيوس: أريد حقًا الفوز بالألقاب واللعب مع أفضل اللاعبين في العالم هنا في ريال مدريد.
وأشار: لوبيتييي هو مدرب رائع لكنه لم ينجح في مدريد ، لقد كان هادئًا عندما طلب مني اللعب في كاستيا ، لقد كان ذلك مؤلمًا عندما تم إقالته ، لقد كان أول مدرب لي في أوروبا .
وعن استدعاءه لقائمة منتخب البرازيل لأول مرة ، قال فينيسيوس: أخبرني تيتي أنني كنت أفعل الأشياء بشكل جيد للغاية ، وأن أكون هادئًا للعودة في أقرب وقت ممكن لكي أكون جاهزًا لكوبا أمريكا.
وعن مشكلته التهديفية ، عقب فينيسيوس: أعتقد أنني أستطيع تحسين مسألة تسجيل الاهداف ، أنا فقط في الـ 18 عامًا ، اللاعبون يساعدونني كثيرًا ، بنزيمة ، على سبيل المثال ، يساعدني كثيرًا ، وكذلك مارسيلو وسولاري قاموا بمساعدتي.