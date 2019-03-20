رياضة | فينيسيوس يصدم برشلونة ويكشف سر تفضيله لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس يصدم برشلونة ويكشف سر تفضيله لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور سبب تفضيله الانتقال لريال مدريد بدلًا من برشلونة ، رغم اهتمام الفريق الكتالوني أولًا به. وقال فينيسيوس في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: مع 16 سنة ، نظرت الأندية الكبرى لي ، أول من أهتم بي كان برشلونة ثم ريال مدريد ، فكرت في الخيار الأفضل لذلك كنت مقتنعًا بمشروع ريال مدريد بسبب ثقته في الشباب. وأكد: برشلونة دفع لي أكثر ، لكنني كنت مقتنعًا أكثر بمشروع ريال مدريد ، ساعدني لاعبون مثل كاسيميرو كثيرًا في اللعب هنا.

وعن حقيقة زيارة اللا ماسيا ، قال فينيسيوس: لم أزور مرافق برشلونة ، لكنهم كانوا والديّ ، لم أفكر مطلقًا في اللعب بجانب ميسي ، أردنا جميعًا الذهاب إلى مدريد ، كل عائلتي تنتمي لريال مدريد.. أبي؟ إنه من نادي فينيسيوس فوتبول. وتابع: أخبرني كاسيميرو ومارسيلو أن كل شيء يسير بسرعة معي ، لقد وصلت إلى 18 عامًا وبدأت بالفعل اللعب في ريال مدريد.

وواصل: أعتقد أن الجميع هنا في النادي يتوقعون مني العودة من الإصابة قبل نهاية الموسم ، وغداً سأقوم بالرنين لنرى كيف تسير الأمور.

وعن حلمه ، قال فينيسيوس: أريد حقًا الفوز بالألقاب واللعب مع أفضل اللاعبين في العالم هنا في ريال مدريد.

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وأشار: لوبيتييي هو مدرب رائع لكنه لم ينجح في مدريد ، لقد كان هادئًا عندما طلب مني اللعب في كاستيا ، لقد كان ذلك مؤلمًا عندما تم إقالته ، لقد كان أول مدرب لي في أوروبا .

وعن استدعاءه لقائمة منتخب البرازيل لأول مرة ، قال فينيسيوس: أخبرني تيتي أنني كنت أفعل الأشياء بشكل جيد للغاية ، وأن أكون هادئًا للعودة في أقرب وقت ممكن لكي أكون جاهزًا لكوبا أمريكا.

وعن مشكلته التهديفية ، عقب فينيسيوس: أعتقد أنني أستطيع تحسين مسألة تسجيل الاهداف ، أنا فقط في الـ 18 عامًا ، اللاعبون يساعدونني كثيرًا ، بنزيمة ، على سبيل المثال ، يساعدني كثيرًا ، وكذلك مارسيلو وسولاري قاموا بمساعدتي.