رياضة | بعد الفوز بذهبية كرة القدم .. الفراعنة يحلمون بكسر حاجز المائة ميدالية في الأولمبياد الخاص

واصل لاعبو الفراعنة حصد المزيد من الميداليات خلال مشاركتهم في الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص المقامة حاليا بابوظبى وقبل اخر ايام المنافسات ، حيث حققوا الفوز بثمانى ميداليات كان ابرزها ذهبية خماسى كرة القدم بالفوز على الامارات بثلاثة أهداف نظيفة، و فى السباحة ذهبيات سباق 100 متر حرة لطارق شلبى ، اسماعيل رائف ، ايمن صبور ،عمرعصام بركات، وياسين هانى فى الدراجات فى سباق 5 كيلو ، بينما فاز بالفضية محمود حسين فى الوثب العالى واحرز البرونزية هند خضر فى الوثب العدو،وهديل فؤاد فى السباحة 100متر حرة

وجاءت باقى النتائج حصول مريم نعيم على المركز الخامس فى السباحة 100متر حرة، وعمر صلاح على المركز السادس ، ومحمد شريف على المركز السادس فى الدراجات سباق 5 كيلو ، وحصل زوجى البولينج المكون من مؤمن محمد وسامح نبيل على المركز الخامس ،وخسر زوجى الريشة الطائرة اشرف محمود وعمر محمد ، وتم شطب نتيجة رياض عبد الرحمن فى سباق العدو 100 متر لخطأ فنى لتجاوزه نسبة التحسن المقررة وهى 15% وفى الامر بالنسبة للسباحة ندى علاء الدين فى سباق 100 متر حرة .

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