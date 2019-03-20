رياضة | بعد الفوز بذهبية كرة القدم .. الفراعنة يحلمون بكسر حاجز المائة ميدالية في الأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز بذهبية كرة القدم .. الفراعنة يحلمون بكسر حاجز المائة ميدالية في الأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل لاعبو الفراعنة حصد المزيد من الميداليات خلال مشاركتهم في الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص المقامة حاليا بابوظبى وقبل اخر ايام المنافسات ، حيث حققوا الفوز بثمانى ميداليات كان ابرزها ذهبية خماسى كرة القدم بالفوز على الامارات بثلاثة أهداف نظيفة، و فى السباحة ذهبيات سباق 100 متر حرة لطارق شلبى ، اسماعيل رائف ، ايمن صبور ،عمرعصام بركات، وياسين هانى فى الدراجات فى سباق 5 كيلو ، بينما فاز بالفضية محمود حسين فى الوثب العالى واحرز البرونزية هند خضر فى الوثب العدو،وهديل فؤاد فى السباحة 100متر حرة
وجاءت باقى النتائج حصول مريم نعيم على المركز الخامس فى السباحة 100متر حرة، وعمر صلاح على المركز السادس ، ومحمد شريف على المركز السادس فى الدراجات سباق 5 كيلو ، وحصل زوجى البولينج المكون من مؤمن محمد وسامح نبيل على المركز الخامس ،وخسر زوجى الريشة الطائرة اشرف محمود وعمر محمد ، وتم شطب نتيجة رياض عبد الرحمن فى سباق العدو 100 متر لخطأ فنى لتجاوزه نسبة التحسن المقررة وهى 15% وفى الامر بالنسبة للسباحة ندى علاء الدين فى سباق 100 متر حرة .
ويشهد اليوم الأخير من الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص المقامة جاليا بأبوظبى وقبل أن يسدل الستار عليها مشاركة جميع لاعبى العاب القوى والتى تقام سباقاتهم بمدينه دبى فى نادى شرطة دبى فى منافسات الفرق للتتابع ، وفى آخر مسابقات السباحة التى تقام أيضا بمجمع حمدان بدبى يشهد سباق 50 متر ظهر مشاركة كلا من مريم نعيم،أميرة شعبان،عمرعصام بركات ـ،طارق شلبي، كما تقام مسابقه اللتابع لفريق البنين 4 X 50 متر،فريق البنات تتابع 4 X 25 متر، اما الفروسية تشارك الفارسة مريم عادل عزب، نيرة عصام ،أحمد محمد الجوهري، كريم المسلمي فى اخر سباقات الفروسية Figure ، 8 ،جيماخانا،اما الدراجات فتشارك شهد شاكر السيد فى سباق 500 متر وايضا المشاركة فى سباق الكيلو ، وفى الريشة الطائرة يشارك زوجى الرجال أشرف محمود وعمر عبد المعطي مع زوجى نيجيريا، وزوجى البنات آيه أحمد ومريم أحمد مع زوجى المعرب، كما يلعب فريق كرة السلة بنات المبارة النهائية، كما تشارك فى نهائيات البوتشي رباب وفاطمة فى موجهه بطلات بورتريكو، وفى التنس يلعب فى نهائى الفردى محمد حشيش ، طه محمد .
تقيم علمى وفنى للنتائج
تبدأ اللجنه الفنية بالرئاسة الاقليمية والمكونه من د عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بعد تكليف المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بدراسة فنية وعمل تقييم علمى لنتائج دول المنطقة ال20 التى شاركت بالالعاب ، وابرز الملامح الفنية التى كشفت عنها المسابقات المختلفة ، ةومستوى الادار الفنى للاعبين ، وعقد مقارنه فنية بين تلك النتائج ونتائج الالعاب العالمية الماضية بلوس أنجلوس ، وتشمل الدراسة الفنية الوقوف على سن اللاعبين وعدد المسابقات التى شارك فيها كل لاعب ، والنتائج التى حققها ، والوقوف على حصص التدريب التى حصل عليها كل لاعب ، من خلال لقاءت مكثفة من المدربين ، ووضع خطط لاقامة دورات تدريبية على رياضات طلبت البرنامج ادخالها ، من أجل الاشتراك بها فى الالعاب العالمية القادم بالمانيا عام 2023 ، والبدء فى ظهورها فى الالعاب الاقليمية القادمة .