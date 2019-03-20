اونلاين | ( الزمالك والمقاولون ) بث مباشر يوتيوب HD في الدوري المصري يلا شوت اون لاين | اون سبورت لايف

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( الزمالك والمقاولون ) بث مباشر يوتيوب HD في الدوري المصري يلا شوت اون لاين | اون سبورت لايف

في مواجهة نارية يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مواجهة مثيرة بين الزمالك والمقاولون العرب، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، فى إطار الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

( الزمالك والمقاولون ) بث مباشر يوتيوب HD في الدوري المصري يلا شوت اون لاين | اون سبورت لايف

وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى تمام الساعة السابعة مساء غد الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات النيل الرياضية وon sport، ويبحث السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك، عن تحقيق الفوز على ذئاب الجبل، لتوسيع الفارق مع الغريم التلقيدى النادى الأهلى فى صدارة جدول ترتيب الدورى، قبل مواجهة الفريقين فى لقاء القمة يوم 30 مارس الجارى.

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( الزمالك والمقاولون ) بث مباشر يوتيوب HD في الدوري المصري يلا شوت اون لاين | اون سبورت لايف

وتتجه نية جروس، لإعادة كهربا للمشاركة أساسيًا أمام المقاولون، خاصة بعدما شارك اللاعب كبديلاً للمغربى حميد أحداد فى أخر مباراتين أمام جورماهيا ونصر حسين داى بالكونفدرالية، وقدم مستوى جيد، فى ظل التراجع النسبى لأداء أحداد والذى قد يعيده لمقاعد البدلاء فى المواجهة المقبلة، واستخدامه كورقة رابحة، وكان كهربا تعرض للإيقاف والغرامة 300 ألف جنيه، بعد واقعة البصق على جمهور الزمالك فى مواجهة الذهاب أمام بترو أتليتكو بالكونفدرالية، ثم تم رفع الإيقاف من قبل مجلس الإدارة، إلا أن جروس ابعد اللاعب عن المشاركة الأساسية واستخدمه بديلاً لحميد أحداد.

( الزمالك والمقاولون ) بث مباشر يوتيوب HD في الدوري المصري يلا شوت اون لاين | اون سبورت لايف

فى المقابل، يجهز عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، القوة الضاربة للذئاب، حيث يأمل النحاس فى تحقيق المفاجأة والفوز على الزمالك أسوة بما فعله مع الأهلى فى الدور الأول عندما فاز بهدف مقابل لا شىء أحرزه هداف الفريق أحمد على ، وانتهت نتيجة مباراة الذهاب كانت 2-1 لصالح نادي الزمالك، ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد نقاط 52، أما المقاولون العرب يحتل المركز السادس برصيد نقاط 34.

( الزمالك والمقاولون ) بث مباشر يوتيوب HD في الدوري المصري يلا شوت اون لاين | اون سبورت لايف