الان تتابع النصراويين يكتسحون جوائز الرابطة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب:
أعلنت رابطة دوري المحترفين، اليوم، جوائز الجولة الـ 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي شهدت إكتساح نصراوي بالحصول على جائزة أفضل مدرب لمدربه البرتغالي روي فيتوريا.
وحصل على أفضل لاعب المحترف المغربي المهاجم عبدالرزاق حمدالله بعد تسجيله سوبر هاتريك في نفس الجولة أمام فريق الوحدة في مكة.
فيما حصل على جائزة أفضل جمهور للجولة جمهور نادي النصر الذي تواجد بكثافة في ملعب الشرائع بمكة المكرمة.
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