شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيق 8 ميداليات في داكار.. «أخضر الجودو» يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وصلت بعثة المنتخب السعودي للناشئين والشباب للجودو أمس (الثلاثاء) إلى مطار الملك الدولي بمدينة الرياض بعد أن أنهى مشاركته في بطولة أفريقيا المفتوحة للجودو بالعاصمة السنغالية داكار بتحقيقه ثماني ميداليات متنوعة (3 ذهبيات، وفضيتان، و3 برونزيات).

وافتتح اللاعب يزيد العنزي ميداليات فئة الناشئين بتحقيقه ذهبية وزن 60 كيلوغراما، بعد أن تغلب في النهائي على زميله جاسر الردادي الذي نال الفضية، وانتزع سبتي الرويلي ذهبية وزن 66 كيلوغراما، وزميله جواد سرديدي ذهبية وزن 73 كيلوغراما وسعود المنيع برونزية وزن فوق 90 كيلوغراما.

وعلى مستوى الشباب، نال سعود المنيع الميدالية الفضية، وجواد سرديدي البرونزية، ونال صالح الزويد البرونزية.

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وحظيت البعثة فور وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي باستقبال حافل من منسوبي الاتحاد تقدمهم رئيس الاتحاد العميد ركن خالد العريني ونائب رئيس الاتحاد الدكتور نبيل الحسن وعضو مجلس إدارة الاتحاد حسين المالكي.

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