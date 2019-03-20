شكرا لقرائتكم الأهلي يُجهّز وليد سليمان للزمالك ومحارب يشارك في المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم إسلام محارب لاعب الأهلي، في مران فريقه الجماعي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعدما تغيّب عن مران الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، لشعوره بإجهاد عام.

فيما واصل وليد سليمان تنفيذ برنامجه التأهيلي، حيث خاض الحاوي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل أن يبدأ في تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، في وجود مساعي حمراء لتجهيزه لمباراة القمة امام الزمالك.

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ويعاني وليد سليمان من الإصابة في الركبة، ويسير اللاعب بخطى ثابته في برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث بدأ الأهلي الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

على صعيد أخر ، غاب الثنائي جونيور أجاي ووليد أزارو لاعبا الفريق عن مران اليوم الأربعاء حيث يصل الثنائي إلى القاهرة اليوم الأربعاء، عائداً من بلاده بعد الإجازة القصيرة التي حصل عليها، حيث غادرا إلى نيجيريا والمغرب لقضاء الإجازة، في الوقت الذي من المقرر انتظامهما في التدريبات بداية من غدآ الخميس.