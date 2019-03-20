شكرا لقرائتكم كاسياس يريد الاستمرار في الملاعب حتى "الأربعين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس الفائز بكأس العالم عام 2010 مع منتخب بلاده، رغبته في مواصلة اللعب حتى سن الأربعين وإنهاء مسيرته في صفوف فريقه الحالي بورتو البرتغالي، كما أعلن الثلاثاء.

وقال كاسياس في تصريحات تلفزيونية: سأجدد عقدي على الأرجح هذا الأسبوع حتى عمر الأربعين. سأبلغ الثامنة والثلاثين من عمري قريبا وأغلب الظن بأني سأنهي مسيرتي في صفوف بورتو".

وكشف كاسياس ما قاله له رئيس النادي البرتغالي أنطونيو بينتو دا كوستا ، وذكر: لا أريدك أن تبقى لمدة عام فحسب بل حتى عمر الأربعين.

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وتابع كاسياس لموقع النادي الرسمي: إذا نجحت في القتال إلى جانب زملائي لبلوغ أهداف الفريق فلا مشكلة لدي في مواصلة اللعب لأني مدين لهذه المدينة ولنادي بورتو.

وانتقل حارس المرمى السابق للمنتخب ونادي ريال مدريد، إلى بورتو عام 2015 وأحرز في صفوفه بطولة الدوري المحلي الموسم الماضي.

ويسعى كاسياس إلى إحراز دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة بعدما حققها 3 مرات مع ريال ، وقد بلغ فريقه الدور ربع النهائي حيث سيواجه ليفربول الإنجليزي الشهر المقبل.