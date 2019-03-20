شكرا لقرائتكم خبر عن على غيط لـ"سوبر كورة": اللى يفرط فى عواد سهل يبيع المحمدى ومتولى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقال على غيط نجم الإسماعيلى السابق من مجلس إدارة الدراويش الحالى بعد دخوله فى خلافات مع مجلس الإدارة، بسبب الانفراد فى صناعة القرار داخل القلعة الصفراء، ورفض أن يكون دوره استشاريا داخل المجلس وفضل الرحيل فى صمت.

وكان لـ"سوبر كورة" حوار خاص معه يكشف كواليس ما يحدث داخل قلعة الدراويش ورأيه فى أهم القضايا التى تشغل الكرة المصرية، لقراءة الحوار اضغط هنا: