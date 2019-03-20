اسلام محارب يشارك في مران الأهلي..وتجهيز الحاوي لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انتظم إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران فريقه الجماعي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وكان محارب قد تغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، لشعوره بإجهاد عام.
فيما يواصل وليد سليمان تنفيذ برنامجه التأهيلي، حيث خاض الحاوي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل أن يبدأ في تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، في وجود مساعي حمراء لتجهيزه لمباراة القمة امام الزمالك.
ويعاني وليد سليمان من الإصابة في الركبة، ويسير اللاعب بخطى ثابته في برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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