شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى وأزارو ينتظمان فى مران الأهلى غدا.. واليخاندرو يقود التدريبات البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب الثنائى جونيور أجاى ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن المران الجماعى للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، المقام على استاد مختار التتش بالجزيرة.

ويصل الثنائى إلى القاهرة اليوم الأربعاء، عائدين من بلادهما بعد الإجازة القصيرة التى حصلا عليها، حيث غادرا إلى نيجيريا والمغرب لقضاء الإجازة، فى الوقت الذى من المقرر انتظامهما فى التدريبات بداية من غد الخميس، فيما قاد اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية للاعبى الفريق الأحمر.

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واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلى اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.