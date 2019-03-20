برنامج تأهيلى مكثف لرباعى الإسماعيلى قبل مواجهة إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رباعى الإسماعيلى محمود متولى وأسامة إبراهيم وعماد حمدى ومحمد مجدى لبرنامج تأهيلى مكثف بجانب اختبار طبى للوقوف على مدى جاهزيتهم للقاء إنبى المقبل بالدورى المحلى. ويخوض الإسماعيلى مباراة ودية مع نظيره بنادى طلائع الجيش يوم الأحد المقبل استعداداً لمباريات الدورى. ويستعد الدراويش لمواجهة إنبى عقب انقضاء فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية نهاية مارس الجارى فى إطار الأسبوع الـ26 بمسابقة الدورى الممتاز. ومن المقرر أن تتم إقامة ودية أخرى ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف المسابقة المحلية.

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