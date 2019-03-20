شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من شركة الملابس الجديدة يصل معسكر المنتخب بعد أزمة "القميص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد من الشركة الألمانية الراعية لقميص منتخب مصر، إلى معسكر برج العرب خلال الساعات الأخيرة، وتحديدا بعد إعلان التصميم الجديد لقميص الفراعنة، وعقدوا اجتماعا مع مسئولى المنتخب لمناقشة أسباب الهجوم على القميص وشكوى اللاعبين من القميص.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن مندوبى الشركة تعرفوا على ملاحظات اللاعبين على الملابس، وكذلك تفهموا سبب الانتقادات الخاصة بالقميص الجديد، ووعدوا بتلافى جميع السلبيات فى التصميم الجديد الذى سيتم إعلانه 2020.

وتابع أن اتحاد الكرة اضطر لتسلم الملابس الحالية دون مراجعة الشركة فى ظل ضيق الوقت وعدم وجود بدائل، موضحا أن الشركة حريصة على تعديل التصميم واختيار تصميم جديد يرضى الجماهير حتى تقبل على شرائه وتحقق أرباحا من وراء بيع القميص.