شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لسعد سمير من لاسارتى.. وتضاؤل فرص لحاق حمدى فتحى بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة خاصة مع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعى اليوم الأربعاء، المقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث لاسارتى مع سعد فى بعض الأمور الفنية، بالإضافة لمنحه بعض التعليمات الخاصة قبل مواجهة الزمالك فى القمة.

Advertisements

فيما واصل حمدى فتحى لاعب الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق، ويعانى حمدى فتحى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، تعرض لها فى مباراة الأهلى أمام بتروجت، وهى الإصابة التى تقلل من فرص لحاقة بالقمة وفقا لتاكيدات الجهاز الطبى للفريق.

واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلى اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.