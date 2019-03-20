حارس الإسماعيلى يبدأ التأهيل بعد الإصابة بشرخ فى الإبهام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى فترة التأهيل مطلع الأسبوع المقبل بعد تعرضه لشرخ فى أصبع الإبهام، وذلك عقب مشاركته فى مواجهة الأفريقى التونسى بالجولة الختامية لمرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. مجدى يحتاج لفترة تأهيل تستمر على الأقل لمدة أسبوعين، قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة مع الدراويش، وحصل اللاعبون على راحة من التدريبات تمتد للجمعة المقبلة. ويستعد الإسماعيلى لملاقاة إنبى نهاية مارس الجارى فى إطار الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

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