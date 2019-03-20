نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا CAF 2019 ” -ربع النهائي- سحب قرعة دوري الأبطال الأفريقية...

نتابع معكم نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا 2019 البطولة الأغلى في أفريقيا، ونتابع معكم الفرق المتأهلة لدور الثمانية، وموعد مباريات الذهاب والعودة في دور الثمن نهائي، الدور ربع النهائي، وذلك على قناة أون سبورت الرياضية المختصة بنقل الحدث لايف، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، تابع الآن السطور المقبلة.

نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا

الأهلي المصري هو ممثل مصر الوحيد في دوري أبطال أفريقيا في دور الثمانية الآن، بعد أن ودع نادي الإسماعيلي البطولة، ونتابع الفرق المتأهلة للدور المقبل، ونتابع الفرق المتأهلة لدور الثمانية، وكذلك نتابع معكم كل جديد عبر متابعة البث الخاص بقرعة دوري الأبطال لايف، ونحن معكم بكل جديد.

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يتم توزيع الثمانية أندية كما هو موضح:

أصحاب الصدارة أصحاب المركز الثاني الأهلي المصري حوريا الغيني مازيمبي الكونغولي سيمبا التنزاني الترجي التونسي شباب قسبطينة الوداد البيضاوي صن داونز

موعد مباريات دور الثمانية بعد القرعة

يتم لعب مباريات الذهاب في يوم 5-6-7 شهر إبريل 2019، ويتم لعب مباريات العودة في يوم 12-13-14 أبريل، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة

بطاقة الحدث

قرعة دوري أبطال أفريقيا

دور الثمانية من البطولة

تبدأ القرعة من الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية.

تنقل الحدث قناة أون سبورت

تابع نتيجة مباريات دور الثمانية وتابع قرعة دوري الأبطال الآن.