سحب قرعة دوري الابطال أفريقيا -دور الثمانية- 2018-2019 الأهلي اليوم | “الدور ربع...

نتابع معكم سحب قرعة دوري الابطال أفريقيا، اليوم الأربعاء 20 مارس في إحدى فنادق القاهرة، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، تابع اليوم نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا، ونتابع معكم الثمان فرق المتأهلة للدور ربع النهائي، ونرصد لكم كافة الأخبار المتعلقة بمباريات دور الثمانية لايف اليوم.

سحب قرعة دوري الابطال أفريقيا

بعد خروج الإسماعيلي أصبح الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في تلك البطولة الهامة أفريقيا، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل القرعة اليوم الأربعاء 20 مارس، في أحد فنادق القاهرة يتم نقل القرعة، ويتم بثها على القناة التليفزيونية التي نقوم بنقلها، تابع الآن كل جديد.

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طريقة توزيع المباريات يتم بثها الآن لايف، ونتابع معكم كل جديد

توزيع المباريات

أصحاب المراكز الأولى الأهلي المصري

مازيمبي الكونغولي

الترجي التونسي

الوداد البيضاوي

أصحاب المركز الثاني

حوريا من غينيا

سيمبا التنزاني

شباب قسنطينة

صن داونز

توقيت مباريات الدور ربع النهائي

في يوم الخامس والسادس والسابع من شهر أبريل يتم لعب مباراة الذهاب للأندية بعد إجراء القرعة، ومباريات العودة يتم لعبها في يوم 12 و13 و14 أبريل المقبل، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

توقيت سحب القرعة 2019 اليوم

قرعة دوري أبطال أفريقيا

دور الثمانية

توقيت القرعة الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت مصر والساعة 8:00 مساءًأ بتوقيت السعودية

تنقل الحدث قناة اون سبورت إتش دي

تابع الحدث الآن، ونحن معكم بنقل نتيجة القرعة اليوم